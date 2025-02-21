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«Астон Мартин» назвал время презентации болида на 2025 год, которая пройдёт 23 февраля

«Астон Мартин» назвал время презентации болида на 2025 год, которая пройдёт 23 февраля
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила время презентации своей новой машины, которая состоится 23 февраля.

Презентация пройдёт в 20:00 по московскому времени.

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации, 24 февраля, на трассе в Бахрейне.

Напомним, 18 февраля британский коллектив уже показал ливрею своего нового автомобиля.

В сезоне-2025 в составе команды будут выступать двукратный чемпион мира испанский гонщик Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. По итогам сезона-2024 команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.

Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля.

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