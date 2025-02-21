В России выпустили дорожный и гоночный автомобили со внешностью «Москвича» М-400

Компания «АРТ-Лайн Технолоджи» представила МАРТТ — двухместный автомобиль, построенный, как отмечают создатели, «по всем канонам автогонок». Внешне автомобиль отсылает к «Москвичу» М-400/401 и назван в его честь — «Москвич-АРТ-лайн Технолоджи».

В «АРТ-Лайн Технолоджи» подчёркивают, что это первый за многие годы автомобиль, спроектированный, произведённый и выпущенный в России вне заводских условий. Новинка при этом прошла все необходимые экспертизы и испытания и признана пригодной к использованию на дорогах общего пользования без ограничений.

МАРТТ Фото: «АРТ-Лайн Технолоджи»

В основе несущей конструкции находятся карбоновый монокок и интегрированная в него сварная алюминиевая рама, на которой закреплён каркас безопасности. В движение автомобиль приводится двигателем на основе ВАЗ-21126, прошедшим подготовку специалистами «АРТ-Лайн Технолоджи».

Агрегат объёмом 1598 см³ и мощностью 300 л. с. комплектуется шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и передаёт усилие на задние колёса. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость — 260 км/ч.

Сообщается, что у МАРТТ есть две версии: дорожная и трековая. В последней установлен мотор с усиленной шатунно-поршневой группой, доработанной головкой блока, а также оснащён системой турбонаддува с интеркулером и радиатором охлаждения турбины, под управлением блока Абит Корвет с оригинальной прошивкой. Кроме того, гоночная версия МАРТТ обладает массой 875 кг, тогда как дорожная — 1050 кг.

МАРТТ Фото: «АРТ-Лайн Технолоджи»

Автомобиль проходил испытания на трассе подмосковного автодрома ADM Raceway. Он, отмечают создатели, подарит незабываемый опыт управления как профессиональному спортсмену, так и автолюбителю.