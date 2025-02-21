Хорнер ответил, в каком случае Хэмилтон будет претендовать на чемпионство в сезоне-2025

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, в каком случае пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон будет претендовать на чемпионство в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Если Льюис успешно начнёт сезон, команда будет его поддерживать, у него будет уверенность в себе, тогда Хэмилтон станет серьёзным соперником для нас в борьбе за чемпионство. Однако я считаю, что многое будет зависеть от того, как ему удастся сработаться с командой на старте сезона. Мы все в курсе, на что способен Льюис. Если Хэмилтон сможет реализовать свой потенциал в новом коллективе, то, безусловно, Льюис может стать серьёзным фактором [в борьбе за титул, с которым придётся считаться]», — приводит слова Хорнера портал GPblog.