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Жоанн Зарко рассказал, о чём просил инженеров «Хонды» перед стартом сезона 2025 года

Жоанн Зарко рассказал, о чём просил инженеров «Хонды» перед стартом сезона 2025 года
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Многоопытный французский гонщик Жоанн Зарко, выступающий за «Хонду» в MotoGP просил инженеров своей команды во время предсезонных тестов MotoGP 2025 года не загружать его голову и не давать ему информацию о тестируемых деталях, чтобы он мог сконцентрироваться на пилотировании.

«Только инженеры смогут дать информацию о тестируемых деталях, потому что я действительно был сосредоточен на своем пилотировании, и своих ощущениях от байка. Я просил всех, чтобы не загружали меня посторонней информацией, я не хотел знать слишком много. Мне не нужно было знать, что ставили на мотоцикл, потому что если бы я начал разбираться во всем, то я бы просто запутался и не смог бы нормально работать. В итоге, каждый из нашего коллектива выполнил свои задачи и мы готовы к сезону должным образом», — приводит слова Зарко Сrash.

Сезон MotoGP 2025 стартует 28 февраля в Таиланде.

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