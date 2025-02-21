Джордж Расселл: Антонелли будет держать меня в напряжении

27-летний британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о том, что в предстоящем сезоне его напарником по команде будет 18-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

«Быть товарищем по команде с молодым и перспективным пилотом — это то, через что прошли все в Формуле-1. Даже лидеры прошли через это, и я уверен в своих силах. Когда вспоминаю себя в возрасте Кими, то не думаю, что стал медленнее. Просто с годами накапливается опыт, и ты знаешь, как справляться с поездками в Формуле-1 и работать с 2 тыс. людьми.

Но если у вас есть скорость, то вы сможете добиться успеха. А если нет — то ничего не получится. Это почти так же просто, как и всё остальное. Я уверен, что Кими будет держать меня в напряжении, и мы будем подталкивать друг друга к новым достижениям», — приводит слова Расселла портал GPblog.