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Леклер: Ферстаппен — тот, с кем я сражаюсь вечность. Готов бороться с ним за титул Ф-1

Леклер: Ферстаппен — тот, с кем я сражаюсь вечность. Готов бороться с ним за титул Ф-1
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27-летний пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, готов ли он к борьбе за титул чемпиона Формулы-1 с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Тогда, когда я буду в этой позиции, смогу сказать наверняка. Но чувствую, что готов к этому. Макс — тот, с кем я сражаюсь целую вечность. Поэтому борьба с ним в Формуле-1 — это совсем другой уровень. Очевидно, ставки здесь гораздо выше, но это не то, к чему я не привык. Чувствую, что готов бороться с ним», — приводит слова Леклера портал GPblog.

Напомним, Леклер выступает в качестве боевого пилота в составе итальянской команды с 2019 года, заменив Кими Райкконена.

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