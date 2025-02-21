Опубликован график работы Ферстаппена и Лоусона на предсезонных тестах Ф-1 — De Telegraaf

Авторитетное нидерландское издание De Telegraaf сообщило расписание работы пилотов австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона на предсезонных тестах Формулы-1, которые пройдут на Международном автодроме в Бахрейне,

26 февраля с утра проведёт тесты Макс, а вечером — Лиам. 27 февраля весь день на трассе проведёт Ферстаппен, а 28 февраля — Лоусон.

Напомним, по итогу минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.

Лиам присоединился к «Ред Булл» 19 декабря 2024 года, заменив мексиканца Серхио Переса, который выступал в составе «быков» с 2020 года.