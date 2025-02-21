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Валентино Росси рассказал о своём распорядке дня после окончания карьеры

Валентино Росси рассказал о своём распорядке дня после окончания карьеры
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45-летний легендарный мотогонщик и семикратный чемпион элитной серии 500сс/MotoGP Валентино Росси рассказал о своём распорядке дня после окончания спортивной карьеры.

«Молоко и печенье для Джульетты [старшая дочь Валентино] в 7:50 утра. Теперь, когда появилась Габриэлла [младшая дочь], она немного ревнует, хочет, чтобы Франческа [гражданская жена Росси] отводила ее в детский сад. Я пытаюсь ее уговорить: ну же, пойдем со мной. Нет.

Не то чтобы я был против – так я могу вернуться в постель еще на немного, ведь ночи с новорожденным – это целый цирк. Потом офис, тренировки. Вечером – дома, ужин с друзьями», — приводит слова Росси Crash.

После 26 сезонов в Гран-При и девяти чемпионских титулов Валентино Росси закончил карьеру гонщика MotoGP в ноябре 2021 года.

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