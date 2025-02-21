Чемпион мира 1992 года, британец Найджел Мэнселл выбрал величайшего пилота в истории Формулы-1

«Льюис сделал что-то совершенно потрясающее в Формуле-1. Я считаю, что Хэмилтон величайший пилот, который когда-либо выступал», — приводит слова Мэнселла портал F1oversteer.

Напомним, Льюису 40 лет. В «королевских гонках» Хэмилтон дебютировал в 2007 году в качестве боевого пилота «Макларена», где заменил финского гонщика Кими Райкконена. Именно в составе британского коллектива Льюису удалось завоевать первый титул чемпиона Формулы-1.

В 2013 году Хэмилтон перешёл в «Мерседес». Будучи гонщиком немецкой команды, он шесть раз становился чемпионом Формулы-1. А в 2025 году Льюис присоединился к «Феррари».