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Бриаторе ответил, правда ли, что Дуэн может покинуть «Альпин» после первых пяти Гран-при

Бриаторе ответил, правда ли, что Дуэн может покинуть «Альпин» после первых пяти Гран-при
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался насчёт слухов о том, что 22-летний австралийский пилот команды Джек Дуэн может покинуть коллектив после первых пяти Гран-при в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Нет-нет, Дуэн проведёт больше, чем пять Гран-при. Я шучу. Посмотрим. Нам следует начать сезон. В прошлом году Гасли проделал отличную работу. Я не был с ним знаком, Пьер провёл пять или шесть фантастических гонок. Было здорово пригласить Джека на Гран-при Абу-Даби, чтобы он набрался опыта.

Я не убийца, просто хочу, чтобы у меня были лучшие гонщики из возможных. Представляю интересы Фернандо Алонсо уже 23 года, и это показывает, что я поддерживаю гонщиков, которые дают мне то, о чём я прошу», — приводит слова Бриаторе портал GPblog.

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