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Льюис Хэмилтон раскрыл цель на предстоящий сезон в Формуле-1

Льюис Хэмилтон раскрыл цель на предстоящий сезон в Формуле-1
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40-летний пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Льюис Хэмилтон раскрыл цель на предстоящий сезон в Формуле-1.

«Для меня это [выступление за «Феррари»] новый опыт. Победа в чемпионате в составе «Феррари» — это то, к чему я стремлюсь. У меня нет мыслей о восьмом титуле. Я лишь думаю о том, что это будет первое чемпионство, которое удастся взять «Феррари» впервые за долгое время. «Скудерия», конечно, не раз становилась чемпионом Ф-1. Но для меня это первый сезон в составе команды, поэтому мне хотелось бы внести вклад в завоевание чемпионства. Хочу помочь им достичь этой цели», — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.

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