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Расселл назвал команду Ф-1, которая является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов

Расселл назвал команду Ф-1, которая является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов
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27-летний британский пилот немецкого коллектива «Мерседес» Джордж Расселл поделился мыслями, какая команда Формулы-1 является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов в предстоящем сезоне.

«Если вспомнить, насколько доминирующей была «Макларен» во второй половине прошлого года, то, без сомнения, они являются фаворитами и в этом году. Даже когда у других команд были сильные уикенды, «Макларен» оставалась на прежнем уровне или даже лучше. И та команда, которая продолжит развиваться, вероятно, выиграет чемпионат. Но она заплатит за эту победу в 2026 году», — приводит слова Расселла портал Racingnews365.

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