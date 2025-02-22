Расселл назвал команду Ф-1, которая является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов

27-летний британский пилот немецкого коллектива «Мерседес» Джордж Расселл поделился мыслями, какая команда Формулы-1 является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов в предстоящем сезоне.

«Если вспомнить, насколько доминирующей была «Макларен» во второй половине прошлого года, то, без сомнения, они являются фаворитами и в этом году. Даже когда у других команд были сильные уикенды, «Макларен» оставалась на прежнем уровне или даже лучше. И та команда, которая продолжит развиваться, вероятно, выиграет чемпионат. Но она заплатит за эту победу в 2026 году», — приводит слова Расселла портал Racingnews365.