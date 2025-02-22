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Экс-гонщик Формулы-1 и чемпион Формулы-Е объяснил, что нужно сделать Бортолето для титула

Экс-гонщик Формулы-1 и чемпион Формулы-Е объяснил, что нужно сделать Бортолето для титула
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Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси объяснил, что нужно сделать пилоту «Кик-Заубера» Габриэлу Бортолето для завоевания титула «Королевских гонок».

«Да, Габриэл очень талантливый гонщик. Но я думаю, что в целом волнение и ожидания бразильцев нужно немного сдержать, потому что у него не будет быстрой машины, по крайней мере, я бы сказал, в первый год его контракта.

Возможно, он сможет поучиться и посражаться со своим напарником по команде, может быть, он сможет блеснуть в некоторые дни, но машина не будет конкурентоспособной в том смысле, в котором фанаты хотели бы видеть её.

Так что я очень взволнован дебютом талантливого Бортолето. На мой взгляд, у него есть потенциал однажды стать чемпионом мира, но на это потребуется время, поэтому Бразилии тоже нужно быть немного терпеливой с ним. Ему нужно понять и стать достаточно зрелым, чтобы доказать, что он может продолжать учиться, а затем сесть за руль машины-победителя гонок, и тогда он будет бороться за звание чемпиона», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.

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