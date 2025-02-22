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Мэнселл ответил, не поздно ли Хэмилтон перешёл в «Феррари»

Мэнселл ответил, не поздно ли Хэмилтон перешёл в «Феррари»
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл ответил, не поздно ли 40-летний гонщик и обладатель семи титулов «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон перешёл в «Феррари».

«Я думаю, что Льюис совершил нечто потрясающее, перейдя в «Феррари» именно сейчас. Выступая за «Феррари», многие люди посещают Папу Римского. Папа Римский также посещает и «Феррари»!

Все церковные колокола звонят, когда «Феррари» побеждает. Такого не бывает ни в одной другой стране. Болельщики просто невероятные. Это был один из самых волшебных моментов в моей жизни — выиграть первую гонку в составе «Феррари», — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

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