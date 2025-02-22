Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ди Грасси рассказал, как бразильские фанаты переживали за Колапинто

Ди Грасси рассказал, как бразильские фанаты переживали за Колапинто
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси рассказал о культуре боления бразильских фанатов, приведя в пример ситуацию с аргентинским пилотом Франко Колапинто, выступавшим во второй половине сезона-2024 за «Уильямс».

«То, что произошло с Франко, было настоящим безумием. Иногда я видел множество болельщиков других команд, которые ждали Колапинто и стояли в большой очереди, чтобы взять автограф и сфотографироваться.

Бразильские фанаты ничем не отличаются от представителей других стран. Мы очень тёплые и приветливые люди, которые ждали бразильского пилота Формулы-1 после семи или восьми лет, прошедших с тех пор, как Фелипе [Масса] ушёл», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.

В сезоне-2025 Бразилию будет представлять гонщик Габриэл Бортолето, который является пилотом команды «Кик-Заубер».

Материалы по теме
Экс-гонщик Формулы-1 и чемпион Формулы-Е объяснил, что нужно сделать Бортолето для титула
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android