Ди Грасси рассказал, как бразильские фанаты переживали за Колапинто

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси рассказал о культуре боления бразильских фанатов, приведя в пример ситуацию с аргентинским пилотом Франко Колапинто, выступавшим во второй половине сезона-2024 за «Уильямс».

«То, что произошло с Франко, было настоящим безумием. Иногда я видел множество болельщиков других команд, которые ждали Колапинто и стояли в большой очереди, чтобы взять автограф и сфотографироваться.

Бразильские фанаты ничем не отличаются от представителей других стран. Мы очень тёплые и приветливые люди, которые ждали бразильского пилота Формулы-1 после семи или восьми лет, прошедших с тех пор, как Фелипе [Масса] ушёл», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.

В сезоне-2025 Бразилию будет представлять гонщик Габриэл Бортолето, который является пилотом команды «Кик-Заубер».