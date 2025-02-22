Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о сезоне-2025: был бы рад, если бы Норрис приехал в статусе фаворита в Мельбурн

Хорнер — о сезоне-2025: был бы рад, если бы Норрис приехал в статусе фаворита в Мельбурн
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о фаворите сезона-2025.

«Знаете, иногда полезно не быть фаворитом. Поэтому я был бы очень рад, если бы Ландо отправился на первую гонку в качестве фаворита сезона. Но всё это бессмысленно, пока мы не доберёмся до первой гонки, и даже тогда при всех вводных Мельбурн довольно специфичная трасса.

Я думаю, вам нужно увидеть прохождение первых участков трассы, чтобы по-настоящему оценить форму того или иного пилота. В Китае у нас новые элементы покрытия на трассе, так что здесь много факторов сыграет свою роль, а сезон длинный. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Экс-гонщик Формулы-1 и чемпион Формулы-Е объяснил, что нужно сделать Бортолето для титула
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android