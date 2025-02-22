Хорнер — о сезоне-2025: был бы рад, если бы Норрис приехал в статусе фаворита в Мельбурн

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о фаворите сезона-2025.

«Знаете, иногда полезно не быть фаворитом. Поэтому я был бы очень рад, если бы Ландо отправился на первую гонку в качестве фаворита сезона. Но всё это бессмысленно, пока мы не доберёмся до первой гонки, и даже тогда при всех вводных Мельбурн довольно специфичная трасса.

Я думаю, вам нужно увидеть прохождение первых участков трассы, чтобы по-настоящему оценить форму того или иного пилота. В Китае у нас новые элементы покрытия на трассе, так что здесь много факторов сыграет свою роль, а сезон длинный. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.