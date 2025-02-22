Экс-пилот Формулы-1 заявил, что в «Феррари» должны сделать Хэмилтона первым номером

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что в «Феррари» должны сделать семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона первым номером в команде.

«Я думаю, что важным моментом этого сезона будет взаимодействие Льюиса с Шарлем и то, как всё это будет развиваться. На мой взгляд, это самый важный вопрос: насколько хорошо они будут работать вместе и справится ли «Феррари» с управлением ими. Однако в их интересах сосредоточить всё внимание на Льюисе. Я думаю, они так и сделают.

Публично они заявят, что они равны и им позволяют соперничать в гонках. Но в «Мерседесе» же тоже всегда были равные права у пилотов! Но в прошлом году Джордж впервые начал обгонять Льюиса после того, как Льюис заявил, что уходит», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.