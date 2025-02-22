Валттери Боттас написал письмо болельщикам о своей работе в «Мерседесе»

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, являющийся резервным пилотом «Мерседеса», написал открытое письмо поклонникам о своей работе в команде.

«Что сказал Майкл Джордан, когда вернулся в профессиональный баскетбол в середине 1990-х? «Я вернулся». В прошлом году я спросил: «Что дальше?» Я был невероятно рад, что ответом стал “Мерседес». Конечно, как гонщик ты хочешь быть одним из 20 человек, которые выходят на старт Формулы-1 24 раза в год, но мне было ясно, что в 2025 году эта команда станет для меня лучшей.

Я словно вернулся домой. Такое чувство, что я уехал только вчера, и возвращение через ворота Брэкли на прошлой неделе было очень приятным моментом. Когда я прогуливаюсь по территории, люди останавливаются поболтать, это было очень, очень приятно.

Я тоже начинаю привыкать к этому району заново. Не прошло и двух дней после прибытия в Великобританию, как я поужинал в пабе! Было здорово пообщаться со всеми и увидеть знакомые лица, с которыми я работал в прошлом. Как только я начал писать это, мой бывший гоночный инженер Риччи [Мускони] просунул голову в дверь и спросил, когда мы сможем пообедать вместе.

Рыба без глютена и картофель фри в компании хорошего друга в пятницу днём? По-моему, это звучит заманчиво. Единственное, что изменилось в этом году, — это форма для нашей команды. Было действительно здорово побывать в штаб-квартире adidas и помочь начать сотрудничество в начале месяца. Это действительно культовый бренд, и всё выглядит великолепно. Их одежду я стал надевать и для повседневной носки, особенно штаны с тремя полосками мои любимые.

Итак, чем я буду заниматься в этом сезоне? Позвольте мне объяснить. Как третий гонщик я буду участвовать в каждой гонке, принимая участие во всём, что касается выступлений на трассе и вне её. Будь то подготовка или вождение, я постараюсь использовать свой опыт, чтобы внести свой вклад в работу этой замечательной команды.

Я буду изучать данные, смотреть на бортовые компьютеры Джорджа и Кими, чтобы обеспечить себе дополнительную пару глаз. Надеюсь, я смогу продолжить гонять и провести несколько тестов. Я буду участвовать в тренировках на симуляторах, работая над разработкой W16. Пока что я в курсе всех событий, узнаю о новой машине и планах на этот сезон.

День Святого Валентина я посвятил подгонке сидений. Это была любовь со второго взгляда! Оказывается, моё старое кресло 2021 года выпуска по-прежнему отлично подходит. Также будут дни маркетинга и наших партнёров и, конечно, развитие медиа – я думаю, в этом году у нас будет несколько интересных моментов в социальных сетях, так что следите за новостями!

Убедитесь, что вы также сосредоточили внимание на двух пилотах за рулём W16, это будет захватывающе. Джордж больше не новичок, у него за плечами несколько лет, и он доказал, что может выигрывать гонки и бороться за титулы – это важный год для него, но он будет использовать каждую возможность по максимуму.

А затем Кими. Для него это будет крутой этап обучения. Он очень молод, но уже продемонстрировал талант и целеустремлённость. Он действительно усердно работал, и предсезонка выдалась для него напряжённой.

Я уверен, что в течение года у него будет ко мне пара вопросов, но я буду рядом, чтобы ответить на них. Он тоже многому научится у Джорджа. Я с нетерпением жду его роста и развития в этом году. Надеюсь, что как команда мы будем сражаться в лидирующей группе. И если у нас это получится, то во многом благодаря людям на производстве. Они профессионалы, у них правильная трудовая этика и менталитет. У них победный настрой, и здорово снова оказаться среди таких людей.

Я скучал по этому месту», — приводит письмо гонщика официальный сайт «Мерседеса».