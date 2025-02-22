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Монтойя: Хэмилтон действительно хочет завоевать титул в составе «Феррари»

Монтойя: Хэмилтон действительно хочет завоевать титул в составе «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя порассуждал о желании 40-летнего британского гонщика и семикратного победителя серии Льюиса Хэмилтона завоевать титул в составе «Феррари».

«Когда кто-то меняет команду, как Льюис, то он всегда будет говорить, что стал счастливее и чувствует себя более комфортно, чем раньше. Это стандартная корпоративная линия.

Но я действительно верю, что он хочет завоевать титул в составе «Феррари». Я думаю, он очень сильно этого хочет. Он действительно хочет победить. Это будет иметь большое значение для его выступлений. Трудно сказать, что произойдёт и насколько хороша будет их машина.

Но если вы посмотрите на машину в конце года, то увидите, что она была ближе всего к «Макларену». Так что поскольку она ближе всего к чемпионской машине, то вы недалеки от истины», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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