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Экс-пилот «Торо Россо» раскритиковал Хельмута Марко

Экс-пилот «Торо Россо» раскритиковал Хельмута Марко
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Бывший пилот Формулы-1, с 2009 по 2011 год выступавший в составе «Торо Россо», испанец Хайме Альгерсуари раскритиковал советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко за его слова в адрес Серхио Переса и высказался про Макса Ферстаппена.

«Я думаю, важно, чтобы всегда было уважение ко всем, потому что, в конце концов, они стараются изо всех сил показать лучшую сторону себя. В случае с Ферстаппеном очевидно, что ему ещё многое предстоит улучшить. Это совершенно очевидно. Он думает, что над ним издеваются.

Любой, кто продвигает Формулу-1, должен уважать всех людей. То, что сказал Марко, неприемлемо, это варварство — то, что он сказал о латиноамериканских гонщиках. Это действительно неприемлемо, и это должно быть запрещено, к этому следует относиться максимально неодобрительно.

Я действительно считаю, что это должно быть наказуемо и порицаемо, это оставляет след в имидже Формулы-1. Если мы сравним имидж Формулы-1, например, с гольфом, то в нём всегда все участники уважают друг друга», — приводит слова Альгерсуари издание Racingnews365.

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