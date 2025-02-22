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Джордж Расселл рассказал о трудностях «Мерседеса»

Джордж Расселл рассказал о трудностях «Мерседеса»
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Британский гонщик Формулы-1, выступающий за коллектив «Мерседес», Джордж Расселл высказался о прошлых проблемах команды.

«Я думаю, что в этом году произойдут значительные изменения, и, честно говоря, мы каждый год говорим, что обнаружили проблему, решили её, а затем она породила новую. Мы были намного дисциплинированнее с каждым внесённым изменением и более тщательно, чем когда-либо, подходили к работе симулятора, чтобы убедиться, что мы не попадём в новую ловушку, и до сих пор это был разумный шаг.

Очевидно, вы понятия не имеете, чем занимаются все остальные, и это будет довольно интересный сезон с учётом того, как люди будут использовать ресурсы в период с 2025 по 2026 год. В последние пару лет мы были настолько сосредоточены на решении настоящей проблемы, что не задумывались о том, какие проблемы это вызовет в будущем.

Это похоже на то, что если вы решаете что-то одно, то это затем создаёт новую проблему, поэтому мы гораздо больше думаем о будущем, а не как в предыдущие сезоны», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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