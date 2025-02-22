Йос Ферстаппен: Макс пропустит следующую презентацию Ф-1, если она будет в Англии

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, заявил, что его сын пропустит презентацию «Королевских гонок» в следующем году, если она пройдёт в Англии, из-за реакции публики. Напомним, руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и сам Макс были освистаны во время презентации.

«Само по себе это мероприятие было разумным решением, но то, что произошло с «Ред Булл», показалось мне постыдным. Кристиана Хорнера освистали подобным образом, и Макса тоже. Послушайте, сначала вы развиваете и работаете на Формулу-1, вы здесь для того, чтобы продвигать этот спорт, а потом вас освистывает публика.

Я не думаю, что это приемлемо. Я понимаю, что Макс — единственный, кто заводит этих англичан, а также точно и прямо говорит, в чём проблема. Но я не думаю, что это приемлемо, то, что там произошло, действительно разочаровывает.

Нет, Макс не чувствует себя как-то иначе, когда его освистывают на глазах у 25 тыс. человек. Но он точно говорит: «Если такое мероприятие будет в Англии в следующем году, они определённо меня не увидят». И я не могу не согласиться с ним.

Вы здесь для того, чтобы продвигать спорт и демонстрировать новые ливреи болидов, но, когда они так неистовствуют, возникает вопрос: что вы там делаете? Ему всё равно нужно было готовиться к этой поездке и тратить энергию, но взамен его освистывают подобным образом. Я думаю, что они должны внимательно отнестись к этому, потому что подобному не место в этом виде спорта», — приводит слова Йоса издание Racingnews365.