Акции Nissan выросли на фоне слухов об инвестициях Tesla. Илон Маск их опроверг

Исполнительный директор Tesla Илон Маск опроверг слухи об инвестициях американского производителя электромобилей в компанию Nissan, испытывающую в данный момент финансовые трудности, сообщает The Guardian.

Информация о возможном сотрудничестве Tesla и Nissan появилась в пятницу. Financial Times сообщила о попытках бывшего совета директоров американской компании Хиро Мидзуно и бывшего премьер-министра страны Ёсихидэ Суги заинтересовать Tesla возможностью поддержать Nissan. На фоне этих сообщений акции японской компании выросли на 9,5%.

О финансовых проблемах Nissan стало известно в ноябре 2024 года. Из-за падения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9000 рабочих мест и уменьшить производство почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале 2024 года компания понесла убытки в размере 9,3 млрд йен (около $ 60 млн). Тогда Financial Times со ссылкой на неназванного источника внутри Nissan сообщала, что компании «осталось 12-14 месяцев».

В декабре 2024 года Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании, который в перспективе должен был привести к объединению двух компаний. Сумма сделки оценивалась в $ 60 млрд, а получившийся альянс стал бы третьим по величине автопроизводителем в мире. В феврале 2025-го стороны объявили об отказе от сделки. По данным Wall Street Journal, в Honda предложили поглотить Nissan, сделав его своей дочерней структурой, а не равноправным партнёром, как это планировалось изначально.