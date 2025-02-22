Ферстаппен ответил, считает ли Хэмилтона претендентом на титул после прихода в «Феррари»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, считает ли семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона претендентом ещё на одно чемпионство после перехода в «Феррари».

«Всё зависит от машины, верно? Я имею в виду, что мы все знаем, насколько хорош Льюис, с этим не поспоришь, так что всё зависит от машины. Когда ты борешься за победы, это всегда очень приятно и полезно для спорта.

Именно поэтому были установлены такие правила, поэтому я надеюсь, что это будет захватывающе и что у нас будет много разных победителей и команд, что было бы здорово для спорта», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.