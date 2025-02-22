Брандл — о работе репортёром: я в одном предложении от завершения карьеры

Бывший гонщик Формулы-1, репортёр Мартин Брандл высказался о своей работе на стартовой решётке перед стартом трансляций гонок на британском телевидении.

«Я постоянно нахожусь в одном предложении от завершения карьеры или своей отмены. Я в ужасе от всего этого, это буквально прямая трансляция катастрофы. MGK, Megan Thee Stallion, охранники. И они нравятся людям. Но затем я встречаю действительно прекрасных, интересных людей мирового уровня, политиков, членов королевской семьи и кинозвёзд, и я понимаю, что мне очень повезло с теми, кого я встречаю на стартовой решётке.

Я понимаю, что мы смотрим Формулу-1 из года в год, а некоторые люди там, на решётке, ничего об этом не знают и не особо хотят там находиться. Они просто продают свой фильм или что-то в этом роде. Я понимаю, но для Формулы-1 они звёзды первой величины.

Сейчас на решётке перед стартом находится около 2 тысяч человек. Я очень расстраиваюсь, когда мне не удаётся поговорить с кем-то из пилотов, но найти гонщика на стартовой решётке часто становится практически невозможно. Многие пилоты уходят к механикам и проводят разбор. Кто-то уходит за пределы стартового поля, особенно если им жарко. Им нужно отойти попить, или в туалет. И они не хотят, чтобы их беспокоили», — приводит слова Брандла PlanetF1.