Экс-пилот Формулы-1: те, кому не понравилась общая презентация в Лондоне — старые нытики

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс не согласился с теми, кому не понравилась общая презентация команд чемпионата в Лондоне.

«Как мне кажется, всё прошло очень здорово. Те, кто считает, что было так себе, просто старые нытики. Им стоит прекратить делать это. Мне понравилось, что было всё и сразу. Обычно приходится искать информацию в Сети. Но мероприятие было классным.

Не знаю, возможно ли такое повторить, потому что это 75-летний юбилей. Не знаю, в какую сумму это обошлось, но шоу было фантастическим. Пилоты прибывали на своего рода подиум, на красную дорожку, были интервью, а затем все эти болиды», — приводит слова Кристиана Альберса De Telegraaf.