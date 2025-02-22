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Ферстаппен признался, что ему не нравятся машины с граунд-эффектом

Ферстаппен признался, что ему не нравятся машины с граунд-эффектом
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему не нравятся машины с граунд-эффектом.

«Конечно, с точки зрения успеха, у меня всё было отлично в последние годы. Но что до пилотирования, то, по правде, это не самое увлекательное занятие. Я бы предпочёл старые машины. Кроме того, физически не так весело ездить по поребрикам из-за неровностей. Я бы сказал, что каждая трасса теперь должна быть очень ровной, и это не так хорошо. Нет, не поймите неправильно, пилотировать машины Формулы-1 здорово, это невероятно быстрые болиды. Но прошлая техника была маневреннее», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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