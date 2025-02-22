«Разумно». Ваулз поддержал ФИА с введением штрафов за ругань

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мыслями о новых правилах ФИА, запрещающих использование нецензурных выражений на официальных мероприятиях.

«Когда самые невероятные и элитные спортсмены мира находятся в болиде и ставят свою жизнь на кон, думаю можно ожидать, что некоторые выражения, что они используют, будут неуместными. Другое дело — определить, какими мы хотим видеть себя на мировой арене в спокойной обстановке. Думаю, в какой-то степени это разумный прецедент», — приводит слова Джеймса Ваулза GPBlog.

Напомним, ранее стало известно, что причинение морального вреда или ущерба ФИА, а также её должностным лицам повлекут за собой финансовое наказание. В случае же неоднократного нарушения возможна дисквалификация, а также лишение очков.

Помимо этого, наказания теперь будут применяться «за любое публичное подстрекательство к ненависти, использование оскорбительной или грубой лексики, а также за любое неправомерное поведение».