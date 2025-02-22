Андретти: цель «Кадиллака» — заполучить хотя бы одного американского гонщика

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти рассказал, какую цель преследует команда «Кадиллак» при подписании гонщиков на дебютный для себя сезон 2026 года.

«Наша главная цель — заполучить хотя бы одного гонщика-американца. С этого была начата вся программа. Мы бы хотели начать с этого и с одного очень опытного гонщика, какой бы национальности он ни был», — приводит слова Марио Андретти Sky Sports.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок».