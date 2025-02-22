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Ферстаппен замечен на тестах машины «Астон Мартин»

Ферстаппен замечен на тестах машины «Астон Мартин»
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Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прибыл на трассу Поль-Рикар во Франции, чтобы протестировать автомобиль «Астон Мартин» класса GT3. Об этом сообщает издание RacingNews со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

Автомобиль, за рулём которого проводит тесты Ферстаппен, окрашен в цвета «Ред Булл».

Ранее Ферстаппен сообщил, что он планирует в нынешнем сезоне создать собственную команду в GT3.

Ранее слухи связывали Ферстаппена с командой Формулы-1 «Астон Мартин». СМИ сообщали, что Максу был предложен контракт на пять лет на сумму свыше $ 1 млрд, однако в команде гонщика не подтвердили данные слухи.

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