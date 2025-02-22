Bugatti Chiron и Koenigsegg Jesko сразились в дрэг-гонке. Их общая стоимость — € 12 млн

Суперкар Bugatti Chiron Super Sport и Koenigsegg Jesko сразились в дрэг-битве на дистанциях четверть мили и полмили. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow. Отмечается, что каждый из автомобилей стоит £ 5 млн (чуть больше € 6 млн).

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Bugatti Chiron Super Sport оснащён 8-литровым квад-турбо двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. У Koenigsegg Jesko под капотом более скромный твин-турбо V8 рабочим объёмом 5 литров и мощностью 1280 л. с. При этом двигатель Jesko, в отличие от полноприводного Chiron, передаёт усилие лишь на заднюю ось, но автомобиль Koenigsegg легче — 1420 кг против 1995.

В заезде на четверть мили с места два суперкара добрались до финиша одновременно — Chiron и Jesko засчитано одинаковое время в 9,6 секунды, однако Bugatti пересекла черту на мгновение раньше. Тем не менее в гонке на полмили со стартом на скорости 100 км/ч автомобиль Koenigsegg взял реванш.