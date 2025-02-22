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В ФИА отреагировали на освистывание «Ред Булл» во время презентации в Лондоне

В ФИА отреагировали на освистывание «Ред Булл» во время презентации в Лондоне
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Представитель ФИА отреагировал на освистывание болельщиками четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера во время презентации в Лондоне.

«Великие соперничества на протяжении всей истории автоспорта способствовали тому, что он стал таким захватывающим опытом для болельщиков. Но в основе спорта на всех уровнях лежит культура уважения. Поэтому было неприятно слышать такую реакцию толпы на чемпиона мира Макса Ферстаппена и его руководителя Кристиана Хорнера на презентации Формулы-1 в Лондоне.

Макс и Кристиан внесли большой вклад в спорт, который мы любим. В предстоящем сезоне мы не должны упускать это из виду. В рамках обязательств ФИА по защите целостности спорта мы возглавляем коалицию по борьбе с онлайн-преследованиями под лозунгом: «Вместе против онлайн-абьюза». Мы поддерживаем всех наших участников, официальных лиц, волонтёров и болельщиков, чтобы объединиться против этой растущей угрозы. Мы призываем спортивное сообщество задуматься о последствиях своих действий как в Сети, так и за её пределами», — цитирует заявление представителя ФИА RacingNews365.

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