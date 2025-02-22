Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавить

Оскар Пиастри рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавить
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавить, чтобы на постоянной основе бороться за победы.

«Думаю, у меня получились разные два последних сезона. В прошлом сезоне я часто осложнял себе жизнь в квалификациях, это очевидно, но я чувствую, что смог прибавить как гонщик во многих других областях и смог показать, на что я способен. Поэтому мне нужно прибавлять во всех направлениях. Думаю, приоритетом для меня должна стать квалификационная скорость. Но, думаю, есть вещи, в которых я могу прибавить, чтобы быть лучше не только в квалификации, но и в целом. Я знаю, что если выложусь по максимуму, то могу быть лучшим, так что мне просто нужно активизировать свои лучшие стороны каждый раз, когда я сажусь за руль», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

Материалы по теме
Одному из главных талантов Ф-1 угрожает списание во вторые номера. Так ли хорош Пиастри?
Одному из главных талантов Ф-1 угрожает списание во вторые номера. Так ли хорош Пиастри?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android