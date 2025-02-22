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Оскар Пиастри высказался о взаимоотношениях с Ландо Норрисом

Оскар Пиастри высказался о взаимоотношениях с Ландо Норрисом
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о взаимоотношениях со своим напарником, вице-чемпионом прошлого сезона Ландо Норрисом.

«Конечно, мы упорно сражаемся друг с другом за персональный успех, но мы делаем это так, чтобы помогать команде и помогать друг другу, а это невероятно важный посыл, чтобы оставаться сильной командой. Мы оба вступаем в новый сезон с намерением выиграть титул, но мы нацелены и на победу в Кубке конструкторов. И это не изменится. Думаю, за последние два сезона мы много раз доказывали, что очень уважаем друг друга и поступаем правильно по отношению друг к другу и к команде. Это сыграло немаловажную роль в нашем прошлогоднем успехе», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

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