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Ландо Норрис рассказал, помогает или мешает ему статус фаворита сезона-2025

Ландо Норрис рассказал, помогает или мешает ему статус фаворита сезона-2025
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о статусе фаворита сезона-2025.

«Я знаю, что в этом сезоне я для многих являюсь фаворитом, как и вся команда. Многие считают, что давление — это плохо, но для меня всё наоборот. Я всегда действовал намного лучше под давлением, мне удавалось гораздо лучше думать и сосредотачиваться в таких условиях. Конечно, я нервничаю, когда чувствую прессинг, но мои лучшие выступления происходили именно в таких условиях.

От меня ждут большего, чем в прошлом году. У меня был хороший сезон, но, очевидно, мне нужно прибавлять во многих аспектах, если говорить о борьбе с Ферстаппеном. Но в этом сезоне я буду бороться не только с Максом, но и с Оскаром Пиастри. Может быть, и с другими гонщиками. Нужно быть уверенным, что я готов с ними сразиться, но чувствую, что я готов», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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