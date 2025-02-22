Экс-пилот Формулы-1: освистывание ФИА — нормально, остальное считаю неуместным

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс высказался о негативной реакции толпы на команду «Ред Булл» и ФИА на общей презентации Формулы-1.

«Даже интересно, было освистывание команды или одного человека? Хорнер был удивлён реакцией. Было видно, как ему становится не по себе. Я действительно не согласен с такими вещами, и неважно, что вы думаете о человеке. Я считаю это неприятным. Будь то Кристиан Хорнер или Доменикали, или кто-то ещё.

Освистывание ФИА? Здесь должен сказать — думаю, это нормально. Остальное я считаю неуместным. ФИА творит невероятный хаос. Это совсем другая тема», — приводит слова Кристиана Альберса GPBlog.