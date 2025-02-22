В «Ред Булл» объяснили причину недовольства решением ФИА по борьбе с гибкими крыльями

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал директиву Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу ужесточения проверок гибкости переднего крыла, которая начнёт действовать с Гран-при Испании.

«Хорошо, что они собираются заняться этой историей. Очевидно, что-то поменялось. Переднее крыло будет изменено после девятой гонки сезона. Почему именно после девятой? Понятия не имею, но они решили именно так. По сути, это означает то, что у команд значительно увеличатся расходы, потому что придётся разбираться как с проблемами до девятой гонки сезона, так и после», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

Напомним, ранее в ФИА подтвердили, что, начиная с Гран-при Испании 2025 года, будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла.