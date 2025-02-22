«Помогать, а не пытаться». Хельмут Марко рассказал о задачах Лоусона на сезон-2025

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о задачах новозеландского новобранца команды Лиама Лоусона на сезон-2025.

«Он должен стабильно набирать очки и помогать Максу, когда это необходимо, а не просто пытаться это сделать», — приводит слова Хельмута Марко oe24.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.

Лиам присоединился к «Ред Булл» 19 декабря 2024 года, заменив мексиканца Серхио Переса, который выступал в составе «быков» с 2020 года.

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