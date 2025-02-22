Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о Лоусоне: в команде не может быть двух элитных центральных нападающих

Хорнер — о Лоусоне: в команде не может быть двух элитных центральных нападающих
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о роли в команде новобранца коллектива, новозеландского гонщика Лиама Лоусона.

«Безусловно, Лоусон призван дополнить Ферстаппена. Если сравнивать с футболом, то не может быть двух элитных центральных нападающих. В команде должна быть глубина. Думаю, Лиам с тем опытом, что он приобрёл, придя в команду, сможет обеспечить ту самую поддержку из глубины, которая нам нужна с инженерной точки зрения, с тактической точки зрения, потому что в предстоящем сезоне будет сложно. Против нас есть „Феррари“, в которой Хэмилтон и Леклер, два очень сильных гонщика, против нас Норрис и Пиастри в „Макларене“, так что будет тяжело», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Материалы по теме
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android