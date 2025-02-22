Хорнер — о Лоусоне: в команде не может быть двух элитных центральных нападающих

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о роли в команде новобранца коллектива, новозеландского гонщика Лиама Лоусона.

«Безусловно, Лоусон призван дополнить Ферстаппена. Если сравнивать с футболом, то не может быть двух элитных центральных нападающих. В команде должна быть глубина. Думаю, Лиам с тем опытом, что он приобрёл, придя в команду, сможет обеспечить ту самую поддержку из глубины, которая нам нужна с инженерной точки зрения, с тактической точки зрения, потому что в предстоящем сезоне будет сложно. Против нас есть „Феррари“, в которой Хэмилтон и Леклер, два очень сильных гонщика, против нас Норрис и Пиастри в „Макларене“, так что будет тяжело», — приводит слова Хорнера PlanetF1.