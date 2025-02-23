Пьер Гасли: Хаджар очень талантлив

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о своём соотечественнике, новобранце «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Исак великолепен. Я хорошо его знаю, я видел, как он прогрессировал. Мне нравилось наблюдать за ним в течение последних нескольких сезонов. Я довольно близок с ним, близок с его семьёй, мы работаем с одними и теми же людьми, и мы несколько раз ужинали вместе в конце прошлого сезона. Думаю, он очень талантлив. Он быстр и знает, над чем ему нужно работать. Но будет интересно увидеть его дебют в Формуле-1 и его прогресс», — приводит слова Пьера Гасли F1oversteer.

Напомним, Исак Хаджар заменил в «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, ушедшего на повышение в «Ред Булл».