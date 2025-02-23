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Йос Ферстаппен выиграл этап чемпионата Бельгии по ралли

Йос Ферстаппен выиграл этап чемпионата Бельгии по ралли
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, в доминирующем стиле одержал победу на Ралли Хаспенгау, этапе чемпионата Бельгии по ралли.

Ферстаппен вместе со своим штурманом Рено Джамулем после финального этапа опередил своего ближайшего преследователя на 54,2 секунды.

«Я очень доволен этим результатом. В конце мы были немного осторожнее, чтобы не рисковать слишком сильно, потому что было очень скользко. В таких условиях легко ошибиться, поэтому я рад, что мы смогли победить», — цитирует Йоса Ферстаппена официальный сайт Макса.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен-старший собирается провести полный сезон в чемпионате Европы по ралли.

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