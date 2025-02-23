Йос Ферстаппен: если «Ред Булл» не сделает хороший болид сейчас, то надо беспокоиться

Йос Ферстаппен, являющийся отцом пилота австрийского коллектива «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил обеспокоенность результатами «быков» в следующих сезонах Формулы-1, если болид команды окажется неконкурентоспособным.

«Вы не знаете, как обстоят дела у других команд. На следующей неделе пройдут тесты, и тогда можно будет оценить обстановку. Поэтому остаётся надеяться, что «Ред Булл» создал хорошую машину, поскольку это крайне важно для Макса.

Могут ли они это сделать? С этими новыми людьми, которые пришли, чтобы создать хорошую машину… Надо учитывать, что в 2026 году всё будет по-другому. Если они не смогут справиться с этой задачей сейчас, то надо будет беспокоиться о будущем. Поэтому мы настроены оптимистично, но действительно хотим прогресса», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.