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Стоффель Вандорн прокомментировал переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»

Стоффель Вандорн прокомментировал переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»
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Резервный пилот «Астон Мартин» Стоффель Вандорн прокомментировал переход известного конструктора Эдриана Ньюи в их команду.

«Это просто невероятно. Мне доводилось встречаться с Эдрианом в Гудвуде, где мы пилотировали исторические болиды, но тогда нам не удалось провести совместное время, чтобы нормально поговорить. Но я хочу сказать, что он точно изменит в лучшую сторону команду, если учесть его огромный опыт и знания.

Команде нужен лидер, и я уверен, что именно к нему все будут прислушиваться. Нужен человек, которому можно доверять, и которого будут уважать — это, как мне кажется именно тот человек, Эдриан справится с этим», —

Хоть я и всего-навсего резервный гонщик в «Астон Мартин», но я знаю, что тоже смогу получить от него полезный опыт и знания», — приводит слова Вандорна Racingnews365.

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