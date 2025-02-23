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Тото Вольф поделился самым любимым воспоминанием, связанным с Ники Лаудой

Тото Вольф поделился самым любимым воспоминанием, связанным с Ники Лаудой
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф рассказал о своём самом памятном и любимом моменте, который связан с легендарным австрийским пилотом Формулы-1 Ники Лаудой.

«Ники никогда ни на что не жаловался. Он просто исполнял свои обязанности, был отличным парнем. Ники обладал невероятной стойкостью, целеустремлённостью, и это помогало ему двигаться вперёд. Мне повезло, что я могу называть его одним из своих лучших друзей.

Мы путешествовали вместе, проводили бесчисленное количество времени в перелётах на самолёте. Он очень помог нашей команде добиться успеха. Ники был сильным руководителем, и мы очень скучаем по нему.

Моим любимым воспоминаем с Ники стал момент, когда мы вдвоём с ним возвращались с Гран-при Японии. Он признался, что хочет кое-что мне сказать. После Ники на мгновение замолчал, и у меня промелькнула мысль: «Вау, он становится эмоциональным».

Ники собрался и сказал: «У меня никогда не было друзей. Но если существует такое понятие, как друг наполовину, то это был бы ты». И после этого чуть ли не заплакал. Это были лучшие слова, которые я получил от него за все годы совместной работы с ним. Этот комментарий значил, что мы были друзьями», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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