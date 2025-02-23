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Пьер Гасли прокомментировал изменения в руководящем составе «Альпин»

Пьер Гасли прокомментировал изменения в руководящем составе «Альпин»
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли дал комментарий по поводу изменений в руководящем составе команды «Альпин», которые, по мнению спортсмена, пошли на пользу.

«Я поддерживаю идею подъёма стабильности команды, потому что как только попал сюда, с этим было плохо. С той поры как пришли Олли и Флав, я очень рад. Их работа заметна, и лично я наблюдаю в команде подъём общего настроения, командного духа.

В прошлом сезоне мы стартовали довольно неудачно, но затем нам удалось повернуть ситуацию. За всю свою карьеру я не видел подобных резких скачков развития по ходу сезона. Но впереди нас ждёт длинный путь. Я в Формуле-1 ради побед, и эти ребята — тоже. Но на всё потребуется время, и нам нужно двигаться дальше в этом направлении», — приводит слова Гасли Мotorsportweek.

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