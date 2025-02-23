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Расселл рассказал, как Лауда отреагировал на его первое выступление за «Мерседес» в Ф-1

Расселл рассказал, как Лауда отреагировал на его первое выступление за «Мерседес» в Ф-1
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27-летний британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о реакции легендарного австрийского гонщика Ники Лауды на его первое выступление за немецкий коллектив в Формуле-1.

«В нём было столько харизмы и индивидуальности, что он стремился ко всему в своей жизни. Когда Ники Лауда входил в паддок, все узнавали его по красной кепке и улыбке на лице.

Моя первый заезд в составе команды состоялся в 2017 году. Я был частью «Мерседеса» всего пару месяцев, но Ники сразу же подошёл ко мне и встретил с распростёртыми объятиями.

В тот вечер он пригласил меня на концерт, и мы танцевали всю ночь напролёт, наслаждаясь временем вместе. А по пути туда много смеялись!

Пережить нечто подобное с кем-то, на кого ты равнялся в детстве, было просто невероятно. Он был таким добрым человеком, таким приземлённым», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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