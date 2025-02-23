Лоусон объяснил своё отношение к тому, что будет напарником Ферстаппена в сезоне-2025 Ф-1

23-летний новозеландский пилот австрийского коллектива «Ред Булл» Лиам Лоусон объяснил своё отношение к тому, что в предстоящем сезоне Формулы-1 он будет напарником четырёхкратного чемпиона «королевских гонок», нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«Работа с Максом в качестве напарника по команде — это бесценный источник знаний. Я учусь у него всему, и на самом деле никто не смог бы сделать это лучше него. Важно сосредоточиться на извлечении максимальной пользы из этого, а не думать о том, как это может оказать на меня дополнительное давление», — приводит слова Лиама Лоусона портал GPblog.