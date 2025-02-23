Карлос Сайнс-младший назначен одним из директоров GPDA

Ассоциация гонщиков Гран-при (GPDA) объявила, что гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс» Карлос Сайнс-младший стал ещё одним её директором.

«Я страстно люблю свой вид спорта и считаю, что мы, гонщики, обязаны делать все возможное, чтобы работать с заинтересованными сторонами для развития нашего спорта во многих аспектах. Поэтому я очень рад и горд внести свой вклад, в роли директора в GPDA», — приводит слова Сайнса пресс-служба Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA).

GPDA тесно сотрудничает с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, Сайнс перебрался в «Уильямс» из «Феррари» по окончании сезона-2024.

