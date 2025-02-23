Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс-младший назначен одним из директоров GPDA

Карлос Сайнс-младший назначен одним из директоров GPDA
Комментарии

Ассоциация гонщиков Гран-при (GPDA) объявила, что гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс» Карлос Сайнс-младший стал ещё одним её директором.

«Я страстно люблю свой вид спорта и считаю, что мы, гонщики, обязаны делать все возможное, чтобы работать с заинтересованными сторонами для развития нашего спорта во многих аспектах. Поэтому я очень рад и горд внести свой вклад, в роли директора в GPDA», — приводит слова Сайнса пресс-служба Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA).

GPDA тесно сотрудничает с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, Сайнс перебрался в «Уильямс» из «Феррари» по окончании сезона-2024.

Материалы по теме
«Могу заверить, это мотивирует». Карлос Сайнс — о вызовах перед новым сезоном Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android