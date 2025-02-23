«Почему бы нам не пожадничать?» Зак Браун рассказал о целях «Макларена» на сезон-2025

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун заявил о намерении коллектива завоевать и Кубок конструкторов и победить в личном зачёте «королевских гонок» в предстоящем сезоне.

«Мы хотели бы побороться за Кубок конструкторов и пилотов. Почему бы не пожадничать и не взять первое и второе места в личном зачёте? Ландо и Оскар сами решат этот вопрос между собой.

Как только что сказали гонщики, этот сезон должен быть эпическим и даже более близким, чем в прошлом году. Поэтому я ожидаю увидеть восемь разных победителей Гран-при. Теперь борьба станет ещё более конкурентной», — приводит слова Брауна портал GPblog.