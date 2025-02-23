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Монтойя объяснил, как Шарль Леклер должен вести себя в отношении Льюиса Хэмилтона

Монтойя объяснил, как Шарль Леклер должен вести себя в отношении Льюиса Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя объяснил, как должен вести себя пилот итальянского коллектива «Феррари» Шарль Леклер в отношении своего напарника британца Льюиса Хэмилтона.

«Если Шарль проявит себя как командный игрок и поймёт, что от Льюиса можно перенять некоторые знания, то это будет полезно для него. Будет непросто, поскольку Шарль независим. Он с трудом признаёт, что у него есть напарник, который может его чему-то научить.

Смириться с этим нелегко. Однако если он сделает это и с уважением отнесётся к Хэмилтону, то ему останется просто быть вежливым и поддерживать командный дух. Шарль должен говорить: «Давай улучшим машину, давай развивать «Феррари», чтобы она снова стала чемпионом мира». Это может принести большую пользу, потому что в конце концов, если Леклер будет выступать примерно на одном уровне в течение всего года, у него будут шансы на победу в гонках.

Если у Льюиса будет неудачная гонка, Шарль может выиграть её. Но если Льюис победит, то Леклер будет вторым и наберёт очки. И, возможно, в конце года «Феррари» снова станет чемпионом мира. Как вам такая идея?» — приводит слова Монтойи портал Racingnews365.

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